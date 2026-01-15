قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ
ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" كواليس انسحابه من انتخابات رئاسة الوفد
مدبولي يشهد تفريغ أول حاوية إلكترونياً بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات
هبوط أسعار النفط نحو 3% في آسيا مع تراجع مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الخميس/، منهيةً موجة مكاسب استمرت خمسة أيام، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر حذرًا تجاه إيران، ما خفف المخاوف من تعطل وشيك في إمدادات النفط العالمية.


وانخفضت عقود خام برنت الآجلة تسليم مارس بنسبة 2.8% إلى 64.67 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% إلى 60.22 دولار للبرميل.


وكانت الأسعار قد قفزت بأكثر من 10% خلال الجلسات الخمس الماضية، لتسجل أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في إيران إلى تدخل عسكري أميركي محتمل، بما قد يعطل الإنتاج أو حركة الشحن.


وكان ترامب قد قال أمس /الأربعاء/، إن السلطات الإيرانية ستوقف قتل المتظاهرين، وإنه لا يعتقد بوجود خطة حالية لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق، ما هدأ المخاوف من أن تكون واشنطن بصدد رد عسكري فوري على الاحتجاجات ضد حكومة خامنئي.


وساهمت هذه التصريحات في تقليص علاوة المخاطر التي كانت قد أضيفت إلى أسعار النفط بسبب مخاوف التصعيد مع إيران، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.


وكانت التوترات الإيرانية قد دعمت موجة الصعود الأخيرة في أسعار النفط، مع تركيز الأسواق على احتمال تعطل إنتاج الخام أو تأثر ممرات الشحن الحيوية في حال تصاعد الاضطرابات أو حدوث تدخل أميركي.


وزاد الضغط الهبوطي على الأسعار مع إشارة ترامب إلى انفتاح أكبر على التعامل مع فنزويلا، وهي منتج رئيسي آخر للنفط يخضع لعقوبات أميركية.


وقال الرئيس الأمريكي إنه أجرى في وقت سابق يوم الخميس اتصالًا مع الزعيمة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، واصفًا المكالمة بأنها «إيجابية للغاية». 


وأضاف أن المحادثات تناولت «النفط، والمعادن، والتجارة، وبالطبع الأمن القومي»، مشيرًا إلى أن «تقدمًا هائلًا يتم إحرازه لدعم استقرار فنزويلا وتعافيها».


وأوضح مشاركون في السوق أن احتمالات تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا عززت التوقعات بزيادة صادرات النفط الفنزويلي على المدى المتوسط، ما يخفف بدوره من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.


إلى جانب العوامل الجيوسياسية، راقب المتعاملون مؤشرات على ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.


وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع قدره 1.7 مليون برميل.


كما قفزت مخزونات البنزين بنحو 9 ملايين برميل، في حين ظلت مخزونات نواتج التقطير شبه مستقرة، وسط زيادة في نشاط التكرير المحلي والواردات.


وأكدت الزيادة الأكبر من المتوقع في المخزونات وفرة المعروض في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، ما أضعف الزخم الصعودي للأسعار على المدى القريب.

