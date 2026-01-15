قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح  فريق طبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية دقيقة وذات مهارة عالية لمريض كان يعاني من تهشم بعظام الوجنة وتشوه بالوجه، إثر تعرضه لحادث دراجة نارية.


استقبل المستشفى المريض، وتم التعامل معه على الفور، وتجهيزه لدخول غرفة العمليات بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة، وعلى إثرها تقرر التدخل الجراحي العاجل. 

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بنجاح، والتي شملت رد عظام الوجنة وتركيب شرائح ومسامير طبية دقيقة، مع إعادة بناء الوجه بما يضمن استعادة الوظيفة والشكل التشريحي بصورة آمنة.
 

وقد أسفرت العملية عن تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للمريض، وتم خروجه من المستشفى وهو في حالة عامة جيدة بعد استكمال الرعاية الطبية اللازمة.


وأشاد  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى أجا المركزي، مثمنًا الأداء المهني المتميز والتعامل السريع مع الحالة، ومؤكدًا أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية وقدرتهم على إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة داخل مستشفيات المحافظة.


كما وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي ضم الدكتور محمد الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم، والدكتور محمود أكرم الدمرداش، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمد البسيوني، جراحة وجه وفكين، والدكتور طارق الشامي، زمالة جراحة الوجه والفكين، إلى جانب الدكتور أحمد الشيخ، طبيب التخدير، والممرضة مي فاروق من طاقم التمريض، لدورهم في إنجاح العملية.
وشمل الشكر أيضًا الدكتور تامر يوسف، مدير مستشفى أجا المركزي، لما يبذله من جهود في دعم المنظومة الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

الدقهلية محافظه اجا وكيل

