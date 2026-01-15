مصر سوق مميز لنا وشعبها استثنائي.. كليمنس تشينج: محطة البحر الأحمر "إنجاز تاريخي" في قطاع الموانئ

أعرب كليمنس تشينج، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر في هاتشيسون بورتس، عن سعادته بافتتاح محطة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل إنجازًا تاريخيًا في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر.

وقال تشينج خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء : "أرحب بكم جميعًا في محطة البحر الأحمر، حيث نشهد اليوم إنجازًا كبيرًا يشمل جميع شركائنا الذين ساهموا في المشروع ووضعوا ثقتهم فيه.

هذا المشروع لم يكن ليكتمل بدون الدعم والتعاون المستمر من فرق العمل والمستثمرين المحليين والدوليين".

وأضاف: "مصر تُعد سوقًا مميزًا بالنسبة لنا، وشعبها استثنائي، كما يتميز موقعها الاستراتيجي ووجود قوة عاملة كفؤة ومتحمسة.

وتابع:نحن ملتزمون بمواصلة زيادة استثماراتنا في البلاد، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى ملياري دولار أمريكي، بهدف تعزيز البنية التحتية للموانئ وتقديم خدمات لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري".

وأشار تشينج إلى أن محطة البحر الأحمر ستسهم في توسيع القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية وتعزيز التجارة الدولية، موضحًا أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات الدولية.

واختتم تشينج كلمته بالقول: "نحن فخورون بما حققناه، ونتطلع إلى مستقبل مشرق من النمو والنجاح المشترك مع شركائنا في مصر".