ناقد رياضي يوضح أسباب خسارة مصر من السنغال.. فيديو

قال الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم إن هزيمة المنتخب المصري أمام السنغال الأخيرة لا تستدعي الحزن المبالغ فيه، مؤكدًا أن المنتخب لم يكن من الأساس ضمن المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية.

وأوضح أدهم عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن منتخبًا مثل السنغال تفوق فنيًا وبدنيًا، ويضم عناصر محترفة، على عكس المنتخب المصري الذي لا يزال في مرحلة بناء تحت قيادة حسام حسن.

وحول تصريحات حسام حسن بعد اللقاء، أكد أدهم أنها جاءت بدافع الانفعال والرغبة في الوصول للنهائي، موضحًا أن المنتخب لم يقدم الشق الهجومي المطلوب طوال المباراة، ما يجعل النتيجة منطقية.

وعن مباراة نيجيريا المرتقبة، شدد الناقد الرياضي على أهميتها المعنوية، مؤكدًا أن الفوز بها سيمنح دفعة قوية للمنتخب قبل الاستعداد لكأس العالم، مطالبًا باللعب بشكل هجومي واستغلال قدرات محمد صلاح وعمر مرموش.

وأكد أدهم عبد الرحيم أن حسام حسن يستحق الاستمرار مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المربع الذهبي أعاد الثقة للجماهير.
 

المنتخب السنغال صدى البلد المنتخب المصري

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

