في سوق المستعمل..هيونداي النترا سعرها 650 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي النترا موديل 2019، وتنتمي النترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي النترا موديل 2019 الخارجية

تمتلك سيارة هيونداي النترا موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد اسفل الأبواب الخارجية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة .

محرك هيونداي النترا موديل 2019

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 950 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة هيونداي النترا موديل 2019 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة هيونداي النترا موديل 2019 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر هيونداي النترا موديل 2019

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .