تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. فيات 500 X و الفاروميو ستلفيو 2026

فيات 500 X و الفاروميو ستلفيو
فيات 500 X و الفاروميو ستلفيو
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فيات 500 X و الفاروميو ستلفيو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

زودت سيارة فيات 500 X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights، وبها Front Camera .

محرك فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

تحصل سيارة فيات 500 X موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 140 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فيات 500 X موديل 2026

فيات 500 X موديل 2026

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تحتوي سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تستمد سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650  ألف جنيه .

مستقبل صناعة السيارات الفاروميو ستلفيو موديل 2026 فيات 500 X موديل 2026 سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026 السيارات الكروس أوفر محرك فيات 500 X

