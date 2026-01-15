قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مئات الشاحنات تنتظر العبور في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

قال زياد قاسم، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية تحركت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، وذلك ضمن القافلة 117 من سلسلة قوافل «زاد العزة من مصر إلى غزة»، التي يعمل الهلال الأحمر المصري على تسييرها وتجهيزها منذ الثاني من يوليو الماضي.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة تضم مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تنوعت بين السلال والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والأدوية العلاجية، إضافة إلى المواد البترولية ومواد الإيواء الضرورية لسكان قطاع غزة، خاصة في ظل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع خلال الأيام الماضية.

وأشار، إلى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تطاير وتمزق وغرق معظم خيام النازحين، وأسفر عن استشهاد عدد من النازحين داخل القطاع، من بينهم أطفال، مؤكدًا أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية باتت أكثر إلحاحًا في هذه الظروف.

وتابع، أن مئات الشاحنات لا تزال تصطف في الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، في انتظار إشارة البدء للتدفق إلى داخل الأراضي الفلسطينية عبر منفذ كرم أبو سالم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الشاحنات التي تم الدفع بها في الساعات الأولى من صباح أمس عاد إلى الأراضي المصرية دون تفريغ حمولته، في ظل استمرار العراقيل والتعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات.

وأكد، أن أطقم الهلال الأحمر المصري تواصل جهودها في التنسيق داخل الساحة الأمامية لمعبر رفح البري، إلى جانب التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مستحقيها داخل القطاع.

الشاحنات القاهرة الإخبارية المساعدات الإغاثية الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

مرصد الأزهر يكشف القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية في كتاب “المستهدفون”

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش.. اليوم

تأهب صهيوني لتقييد المسجد الأقصى في شهر رمضان

قيود على المسجد الأقصى في رمضان.. ومرصد الأزهر يحذر من العقاب الجماعي

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد