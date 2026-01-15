حماس : ملتزمون بتسليم الجثمان الأخيرة في قطاع غزة

أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو التزام الحركة بتسليم الجثة الأخيرة في قطاع غزة والعمل على حل العقبات للوصول إليها.

وبيًن “النونو” في تصريحات له أن المناقشات في القاهرة تناولت ملف اللجنة الإدارية لقطاع غزة فقط.

وقال القيادي في حركة حماس : الاحتلال يُحاول نقل النقاشات من ملف اللجنة الوطنية إلى قضية نزع السلاح.

وأضاف : من المقرر أن تعقد اجتماعات للجنة الإدارية في القاهرة قبل دخولها قطاع غزة.

القيادي في حركة حماس طاهر النونو تصريحاته قائلا : الاحتلال يتهرب من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار بمواصلة إغلاق معبر رفح.