البيطريين توقع اتفاق تعاون فى مجالات التدريب والتطوير المهنى

وقّعت النقابة العامة للأطباء البيطريين بروتوكول تعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية وفي خطوة تستهدف الارتقاء بالكفاءة المهنية للأطباء البيطريين.

وأكد الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الكلية تمثل مؤسسة تعليمية عريقة تمتد خبرتها لأكثر من قرن في مجالات التعليم والتأهيل المهني، وتعتمد فلسفة التعلم مدى الحياة كمنهج أساسي لتمكين الأفراد والمؤسسات ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

وأوضح في كلمته خلال مراسم رسمية أُقيمت مساء الثلاثاء بمقر الجامعة بوسط القاهرة، أن بروتوكول التعاون يعكس رؤية مشتركة لشراكة استراتيجية تستهدف تقديم برامج تطوير مهني متخصصة وموجهة، تركز على التطبيق العملي وتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعات المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز تنافسيتها محليًا ودوليًا.

وأشار إلى حرص الكلية على أن تُترجم هذه الشراكة إلى نتائج ملموسة ذات أثر مستدام، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات التعليمية الرائدة والكيانات المهنية والنقابية يمثل ركيزة أساسية في بناء رأس مال بشري مؤهل وداعم لمسارات التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية النقابة لوضع ملف تطوير الطبيب البيطري على رأس أولوياتها، بدعم مباشر من الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعة الأمريكية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تأهيل الأطباء البيطريين.

وأوضح أن البرامج التدريبية لا تقتصر على الجوانب التقليدية، بل تستهدف تطوير الفكر المهني وبناء مهارات متعددة تشمل برامج اللغة الإنجليزية المتخصصة، والإعداد لاختبارات IELTS وTOEFL، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأطباء البيطريين في مجالات السفر والمنح والبحث العلمي الدولي.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن برامج إدارية وقيادية متقدمة لتأهيل الطبيب البيطري لإدارة العيادات والمؤسسات البيطرية بكفاءة، إلى جانب برامج ريادة الأعمال والتسويق واكتساب العملاء، فضلًا عن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال البيطري لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد أن البرامج تمنح شهادات دولية معتمدة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبتكلفة مدعومة، بما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأطباء البيطريين.

وفي كلمته، أكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن توقيع بروتوكول التعاون يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل النقابي المؤسسي، ويجسد رؤية النقابة لتمكين الطبيب البيطري المصري وتعزيز حضوره على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مهنة الطب البيطري تمثل ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، ما يفرض تطوير منظومة التدريب بصورة احترافية ومتكاملة، موضحًا أن البروتوكول يقدم حزمة تدريبية شاملة تجمع بين المهارات اللغوية، والإدارية، والقيادية، وريادة الأعمال، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واختتم النقيب العام حديثه بتوجيه الشكر لإدارة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجميع القائمين على إنجاح هذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس التزام النقابة بالارتقاء بالمهنة وخدمة المجتمع والدولة.

