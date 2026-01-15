ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالظاهر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وأخر للإتجار بها بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عنصر جنائى بإدارة ورشة بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الظاهر لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، بحوزته (5 فرد خرطوش– مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما أقر ببيعه سلاح نارى لـ (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح النارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





