لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
محافظات

تعليم مطروح : هدوء وانضباط داخل اللجان في ختام امتحانات النقل

مدير تعليم مطروح
مدير تعليم مطروح
ايمن محمود

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الهدوء والالتزام ساد لجان امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية في يومها الأخير.

وأوضحت وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم الأخير جاءت في مستوي الطالب المتوسط  حيث جاءت الأوراق الامتحانية واضحة وخالية من الأخطاء الفنية وشاملة جميع فقرات المنهج الدراسى.

واطمأنت خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن ختام الامتحانات على مستوي جميع الادارات التعليمية.

وقدمت نادية فتحي الشكر لكافة المشاركين في أعمال امتحانات النقل بكافة مدارس التعليم العام والفني وذلك تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم والقيام بمهاهم المنوطة بهم ملتزمين بالأمانة المهنية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة .

من ناحية أخرى وفى وقت سابق اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية السبت المقبل حيث يؤدي13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

 وأوضحت وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

 وأشارت إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وشددت نادية فتحى على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .

