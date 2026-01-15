محمد عطايا لـ صدى البلد: مصر سوق محوري في استراتيجية جروهي طويلة الأجل وحلول المياه الذكية

_ من «التكنولوجيا غير المرئية» إلى الاستدامة: كيف تعزز جروهي حضورها في السوق المصرية

_ جروهي تراهن على مصر: ابتكار ذكي واستدامة تقود مستقبل حلول المياه

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأدوات الصحية وحلول المياه، تواصل «جروهي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات العالمية التي تمزج بين الابتكار الهندسي والتصميم الأنيق والاستدامة.

وتقدم الشركة من خلال فلسفة «التكنولوجيا غير المرئية»، حلولًا متقدمة قد لا يلاحظها المستخدم للوهلة الأولى، لكنها تصنع فارقًا حقيقيًا في جودة الحياة اليومية، وتعيد تعريف مفاهيم الراحة والكفاءة داخل المنازل والمشروعات الكبرى.

وتحدث محمد عطايا، المدير التنفيذي لشمال غرب أفريقيا بشركة ليكسل لمنطقة الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IMEA)، في حوار لـ صدى البلد عن الرؤية الاستراتيجية لجروهي في السوق المصرية، ودور مصر المحوري في خطط النمو طويلة الأجل، إلى جانب استعراض توجهات الابتكار والاستدامة، وكيف تسهم التقنيات الذكية في ترشيد استهلاك المياه والطاقة، ودعم التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتصميم.. وإلى نص الحوار :

_ كيف تعبر «التكنولوجيا غير المرئية» عن فلسفة جروهي في تقديم حلول متقدمة قد لا يلاحظها المستخدم، لكنها تُحدث كل الفارق في تجربته اليومية؟

في جروهي، تعبر «التكنولوجيا غير المرئية» عن التزامنا بتقديم منتجات يكون الابتكار فيها محسوسًا عند الاستخدام، وليس بالضرورة مرئيًا للعين. هذه الفلسفة تعتمد على دمج حلول هندسية ذكية في تصميم بسيط وأنيق وسهل الاستخدام، لمنح المستخدم الراحة والأداء العملي بشكل طبيعي ودون تعقيد لأن المستهلك المصري ينتظر من جروهي منتجات فخمة وراقية في شكلها، وتقدم له في الوقت نفسه أداءً فائقًا وعمليًا كل يوم. وتتيح لنا «التكنولوجيا غير المرئية» تلبية هذا الهدف المزدوج من خلال تعزيز راحة الاستخدام اليومي دون التأثير على سهولة تجربة المستخدم.​

_ ما هي أبرز التقنيات «غير المرئية/الخفية» التي تعتمدون عليها اليوم، وكيف تساهم في تحسين الكفاءة والراحة وإطالة العمر التشغيلي للمنتج؟

تعتمد منتجاتنا على عدد من الابتكارات المدمجة. فعلى سبيل المثال، تضمن تقنية GROHE SilkMove® تشغيلًا سلسًا وتحكمًا دقيقًا، بينما تتيح تقنية SmartControl ضبط درجة حرارة المياه ومستوى تدفقها بسهولة، لتوفير أعلى مستويات الراحة والاعتمادية على المدى الطويل. بالإضافة لذلك، تحمي تقنيات الأسطح المتينة تشطيبات منتجاتنا من التآكل بمرور الوقت، لأداء مريح وثابت باستمرار، وهي خصائص تحظى بتقدير كبير من الشرائح السكنية والتجارية سريعة النمو في مصر.​

_ كيف تحققون التوازن بين بساطة التصميم الخارجي والتقنيات المتقدمة في المنتجات دون التأثير على سهولة الاستخدام؟

تصمم جروهي منتجاتها بحيث تعمل التكنولوجيا «في الخلفية» بهدوء وسلاسة، بينما يستمتع المستخدم بواجهة استخدام نظيفة وبسيطة وسهلة.

ويعني ذلك أن يظل الشكل الخارجي أنيقًا في مظهره، في حين تتولى ابتكارات الهندسة الداخلية كل ما يتعلق بالدقة والمتانة والراحة في الأداء، وهو ما يساهم في المحافظة على جودة الاستخدام وثبات الأداء لسنوات طويلة من الاستخدام اليومي.

هذه الآلية تتوافق مع تفضيلات المستهلك المصري الذي يبحث عن تصميم عصري رائع المظهر، دون التأثير على الاعتمادية وسهولة الاستخدام.​ الاستدامة والمسؤولية البيئية

_ ما هي أبرز المبادرات البيئية التي تنفذها جروهي لتقليل بصمتها الكربونية وضمان التزامها بمعايير الاستدامة العالمية؟

تعتبر الاستدامة جزءًا أصيلًا من عمليات جروهي التشغيلية، وأسلوبها في تطوير منتجاتها. فجميع مواقع التصنيع لدينا تعمل وفق مبادئ الحياد الكربوني، بفضل استثماراتنا المستمرة في تعزيز كفاءة الطاقة، وإعادة تدوير المياه، وتطبيق أفضل ممارسات التوريد المسئولة.

ونركز على تصميم منتجات تتمتع بمتانة عالية وعمر تشغيلي طويل، لأن إطالة عمر المنتج من أكثر الطرق فعالية للحد من الأثر البيئي. في نفس الوقت تطبق جروهي تقنيات تصنيع متقدمة، منها تقنيات التصنيع الدقيق وتقنيات التصنيع بالإضافة الانتقائية، بما يعمل على تحسين استخدام الخامات وتقليل الفاقد في الإنتاج، مع الحفاظ على معايير الأداء التي تشتهر بها جروهي. إنّ العديد من المبادرات التي نطبقها، مثل استخدام المواد الخالية من الرصاص، ومواد التغليف القابلة لإعادة التدوير، والالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية، تؤكد منهجنا البيئي المتكامل لتقليل بصمتنا الكربونية دون التنازل عن الجودة أو التصميم.

_ كيف تساعد تقنيات جروهي الحديثة على خفض استهلاك المياه والطاقة في المنازل والمشروعات الكبرى؟

تساعد تقنيات جروهي، مثل تقنية EcoJoy®، على تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50% ,كما تقلل تقنية SilkMove ES التشغيل غير الضروري للمياه الساخنة. هذه المبادرات وغيرها تساهم في الجهود المصرية المتكاملة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والطاقة. لقد صممنا هذه الحلول لخفض الاستهلاك مع الحفاظ على نفس مستوى الراحة ومعدلات الأداء التي يتوقعها المستخدم، مما يجعلها تقنيات ملائمة للمنازل والمشروعات الكبرى والتوسعات العمرانية.

_ ما هي خطتكم لرفع الوعي بالاستخدام المسؤول للمياه في مصر؟ وهل توجد شراكات محلية تدعم هذا التوجه؟

نحرص على التواصل بشكل منتظم مع المستهلكين والفنيين وعمال تركيبات الأدوات الصحية وتجار التجزئة والمطورين، من خلال حملات توعية وبرامج تدريب وورش عمل تُبرز أثر وأهمية الاستخدام الكفء للمياه، تساعد هذه الجهود على ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الجميع على تبنّي عادات مسؤولة، واختيار منتجات عالية الكفاءة تساهم في الحفاظ على الموارد على المدى الطويل. السوق المصرية واستراتيجيات النمو .

كيف تقيّم تطور السوق المصرية في قطاع الأدوات الصحية وحلول المياه خلال السنوات القليلة الماضية؟

شهدت السوق المصرية نموًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، بدافع من نمو قطاعات التطوير العقاري والضيافة والمشروعات العمرانية الكبرى. وأصبح المستهلكون اليوم يبحثون عن منتجات تجمع بين الاعتمادية والتصميم الراقي والقيمة طويلة الأجل، وهو ما ساهم في تعزيز الطلب على العلامات المميزة في الفئة الفاخرة مثل جروهي، والتي تمنح ثقة واهتمام أكبر لمعايير الجودة والابتكار في سوق يشهد تطورًا سريعًا.

_ ما هي العوامل التي تجعل مصر سوقًا يتمتع بأولوية ضمن خطط توسع جروهي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟

تلعب مصر دورًا استراتيجيًا وأهمية خاصة ضمن عملياتنا الإقليمية، نظرًا لحجم السوق والنمو السكاني واستمرار تدفق الاستثمارات في المدن الجديدة والبنية التحتية. في نفس الوقت تُعد مصر من أهم الأسواق في شمال غرب أفريقيا، ولها بصمة قوية في قطاعي التجزئة والمشروعات، مما يجعلها ركيزة أساسية لخططنا الاستثمارية طويل الأجل في المنطقة.

_ ما هي استراتيجيات جروهي لتعزيز حضورها في السوق المحلي—بما في ذلك توسيع شبكة شركائها أو تطوير خدمات ما بعد البيع، أو تقديم منتجات مناسبة لاحتياجات السوق؟

تركز استراتيجيتنا في مصر على ترسيخ حضورنا في قطاعي التجزئة والمشروعات على حد سواء، كما نتعاون بشكل وثيق مع المطورين والمهندسين المعماريين وشركائنا من الموزعين، لضمان توفير منتجات جروهي على نطاق واسع، وتقديم الدعم اللازم في كل مرحلة. تأتي أيضًا خدمات ما بعد البيع في مقدمة أولوياتنا، خاصة مع تزايد توقعات العملاء بالحصول على دعم فني سريع ومعتمد لحماية استثمارهم في حلول الأدوات الصحية الفاخرة. في الوقت نفسه، نواصل طرح منتجات وتشطيبات تلبي الاحتياجات والتفضيلات المحلية، وتواكب الاحتياجات المتغيرة للأسر المصرية والمشروعات التجارية، بما يعزز ريادتنا في الفئة الفاخرة، ويؤكد مكانتنا كشريك موثوق في مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. الابتكار واتجاهات التكنولوجيا الحديثة

_ ما هي أبرز الاتجاهات التكنولوجية المستخدمة في تطوير منتجات جروهي اليوم، خصوصًا في “ذكاء المياه” وأنظمة التحكّم الرقمي؟

يمثل التحول الرقمي والاستدامة مستقبل إدارة المياه على مستوى العالم، بالإضافة للتركيز على تحسين سهولة الاستخدام وتعزيز كفاءة الموارد. كما يميل المستهلكون بشكل متزايد لشراء المنتجات التي تعمل بدون لمس، مع قدرتها على إدارة درجة الحرارة ومستوى تدفق المياه بدقة، من أجل مستوى أعلى من الراحة وتجربة استخدام أكثر سلاسة. هذه الاتجاهات هي التي توجه تطوير منتجاتنا، بما يتيح لحلول جروهي الاستمرار في تقديم أعلى مستويات الراحة مع إدارة المياه بأسلوب أكثر ذكاءً.

_ كيف تستفيدون من البيانات والتحول الرقمي في تطوير حلول أكثر ذكاءً للمستخدمين ولمطوري العقارات؟

يساعدنا التحول الرقمي على الوصول لفهم دقيق لطرق استخدام الأفراد للمياه في حياتهم اليومية—بدءًا من أنماط تدفق المياه وصولًا إلى تفضيلات الراحة. وتنعكس هذه الرؤى على طريقة تصميم منتجاتنا وتطويرها. فبالنسبة للمستخدمين، يعني ذلك حلولًا أذكى مثل اكتشاف تسرب المياه، ومراقبة معدلات الاستخدام، وأساليب تحكم أكثر تخصيصًا، مما يجعل المنازل أكثر أمانًا وكفاءة وأسهل إدارة. أما بالنسبة لمطوري العقارات، تتيح الأدوات الرقمية رؤية أوضح لأداء استهلاك المياه في المباني، مما يساعدهم على الوصول لمستويات أعلى من الكفاءة لمساحات ذكية، والتخطيط للصيانة بصورة أكثر فاعلية، وتوفير أصول عقارية أعلى قيمة. ومن خلال دمج هذه العناصر في عملية الابتكار، نستطيع تطوير منتجات تستجيب لسلوكيات الاستخدام الفعلية وتوقعات الأسواق المتغيرة، بما في ذلك السوق المصرية.

_ ما هي الابتكارات الجديدة التي يتوقعها المستهلكون في الجيل القادم من منتجات جروهي؟

خلال المرحلة المقبلة، ستواصل ابتكاراتنا التركيز على الاستدامة وتخصيص المنتجات ورفع مستوى الراحة. نعمل على تطوير حلول تستخدم مياهًا أقل دون التأثير على الأداء، مع زيادة التصميمات والتشطيبات لتواكب الأذواق المتغيرة، وتطوير خصائص جديدة للتحكّم الرقمي وتقديم قدر أكبر من السهولة والأمان في الاستخدام اليومي. وبالتوازي مع ذلك، نواصل تحسين تقنيات الدش والحنفيات لتقديم تجربة أكثر متعة. تعكس هذه التطورات التزام جروهي بتحويل الحمّامات والمطابخ لمساحات ذكية تعمل على رفع جودة الحياة اليومية.