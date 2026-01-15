قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم صوفيا لظافر العابدين يشارك بمهرجان سانتا باربرا السينمائي

ظافر العابدين
ظافر العابدين
أحمد البهى

يواصل فيلم الإثارة التونسي صوفيا للمخرج ظافر العابدين جولته في المهرجانات الدولية بمشاركته في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في أمريكا الشمالية، والمعروف بتسليط الضوء على الأصوات المستقلة الجريئة والاحتفاء برواية القصص العالمية.

يُعرض الفيلم مرتين خلال المهرجان، الأولى يوم الخميس 5 فبراير الساعة 12:00 ظهرًا في مركز الفيلم 4، والثانية يوم السبت 7 فبراير الساعة 8:20 مساءً في مركز الفيلم 2.

 

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش وقُوبل بتصفيق وترحاب من الجمهور، وهو إنتاج تونسي بريطاني مشترك. تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما. لكن ما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة. تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

صوفيا من تأليف وإخراج وإنتاج وبطولة ظافر العابدين ويشاركه جيسيكا براون فيندلي وجوناثان هايد وقيس الستي وهبة عبوك وزياد عيادي وسعاد بن سليمان. المنتج المشارك للفيلم كريستوفر سيمون لشركات الإنتاج Double A Productions و New Sparta Productions، وتصوير ويلي نيل، ومونتاج حافظ العريضي، وموسيقى سليم عرجون، وتصميم الصوت دانيال بودسوورث. تتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

ظافر العابدين ممثل وكاتب ومخرج تونسي، امتدت مسيرته المهنية في التلفزيون البريطاني والسينما العالمية، وشارك في إنتاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم العربي. تخرج من كلية برمنغهام للتمثيل، وبدأ مسيرته السينمائية في المملكة المتحدة بمسلسلات مثل "Dream Team" و"Spooks". واصل الظهور في أفلام بارزة مثل Children of Men وSex and The City 2 وفي مسلسلات تلفزيونية بما في ذلك The Looming Tower وThe Eddy. وفي العالم العربي، أصبح اسمًا مألوفًا من خلال مسلسلات مثل مكتوب وحلاوة الدنيا وعروس بيروت، مستعرضًا براعته في الدراما والأكشن والرومانسية.

خلف الكاميرا، ظهر عابدين لأول مرة في عام 2021، أخرج ظافر العابدين أول أفلامه الروائية الطويلة "غدوة"، الذي شارك في كتابته وإخراجه، ومثّل فيه، وساهم في إنتاجه من خلال شركته Double A Productions. رُشّح فيلم "غدوة" لجوائز غولدن غلوب، وفاز بجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أما فيلمه الروائي الطويل الثاني "إلى ابني"، الذي شارك أيضًا في كتابته وإخراجه وإنتاجه، فقد فاز بجائزة أفضل فيلم، كما حظي بتنويه خاص عن السيناريو في مهرجان هوليوود للفيلم العربي. كتب ظافر العابدين وأخرج أحدث أفلامه الروائية الطويلة "صوفيا"، من بطولة جيسيكا براون فيندلي، وجوناثان هايد، وقيس الستي. في مجال التمثيل، يواصل ظافر العابدين مسيرته الفنية المتميزة، سواء في العالم العربي أو على الساحة الدولية.

