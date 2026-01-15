قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محطة البحر الأحمر تدخل الخدمة تجاريًا.. دفعة قوية لمستقبل النقل البحري في مصر

محمد البدوي

أكدت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم (1) بميناء السخنة يمثل محطة فارقة في مسار تطوير الميناء وقطاع النقل البحري المصري بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعكس نقلة نوعية في منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية.

وأوضحت «قمر»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو شهاب عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مراسم بدء التشغيل شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشغلة للمحطة.

 

خط الملاحة العالمي

وأضافت أن جولة رئيس الوزراء تضمنت تفقد رصيف المحطة والاستماع إلى عروض توضيحية من القائمين عليها، بالتزامن مع استقبال سفينة تابعة لخط الملاحة العالمي «سي إم إيه سي جي إم» قادمة من ميناء بيروت، وعلى متنها نحو 13 ألف حاوية، في إشارة واضحة لبدء التشغيل الفعلي للمحطة.

 

منظومة التشغيل الحديثة

وأشارت إلى أن الجولة شملت أيضًا تفقد غرفة التحكم المركزية، والتعرف على منظومة التشغيل الحديثة، حيث تضم المحطة 6 أوناش رصيف عملاقة (STS) مخصصة للتعامل مع السفن العملاقة، بالإضافة إلى 18 ونش ساحة أوتوماتيكي يعمل بأنظمة ذكية تسهم في تقليل نسب الخطأ البشري ورفع كفاءة الأداء.

ولفتت مراسلة «إكسترا نيوز» إلى أن محطة البحر الأحمر تُعد من المحطات الآلية المتكاملة، وتعتمد على أحدث أنظمة إدارة وتشغيل المحطات (TOS)، وتقنيات التتبع وغرف التحكم المتطورة، فضلًا عن استخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.

