وزير العدل يوقع مع نظيره الإسباني اتفاقيتين للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين

وقّع وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ونظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، اتفاقيتين للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين وتسليم المجرمين.



وذكرت وزارة العدل - في بيان لها اليوم الخميس - أن توقيع الاتفاقيتين جاء خلال استقبال المستشار عدنان فنجري، لوزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.



وأشاد وزير العدل بعُمق وتميز العلاقات بين البلدين، كما تباحثا خلال الاجتماع في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون المستقبلية بين وزارتي العدل.



وعقب الاجتماع وقع الوزيران اتفاقيتين: أولاهما اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين السلطات المختصة لدى الطرفين، في ما يتعلق بالمسائل ذات الصفة الجنائية لمنع الجرائم الجنائية، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وتشمل الاتفاقية الثانية المسائل المتعلقة بتسليم مجرمين على أراضي أي من الدولتين والمطلوبين من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو لتنفيذ حكم لدى الطرف الطالب عن جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها.

