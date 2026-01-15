المتهمون بالتعدي على قوة أمنية في الجيزة أمام محكمة النقض

تقدم دفاع المتهمين بالتعدي على قوة أمنية وحيازة سلاح ناري في الجيزة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة مستانف الجيزة بالسجن 7 سنوات.

وكانت أصدرت محكمة مستانف الجيزة، حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات للمتهمين بالتعدي على قوة أمنية وحيازة سلاح ناري في الجيزة.

وكشف أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، واستنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من أدلة قطعية، تبين أن المتهم الأول قام علانية بارتداء زي رسمي خاص بأمناء الشرطة دون أن يكون حائزًا على الرتبة أو الصفة التي تخوّله ذلك، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

كما ثبت قيام المتهمين من الثاني حتى السادس باستخدام القوة والعنف ضد قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أبو النمرس، والقوة المرافقة لهما، أثناء تأدية مهام وظيفتهم، وذلك من خلال إطلاق أعيرة نارية تجاههم، والتلويح بأسلحة بيضاء بقصد منعهم من أداء واجبهم الوظيفي، وهو ما يشكل اعتداء صارخًا على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية عملهم، ولم ينجحوا في تحقيق مرادهم.

كما ثبت من التحقيقات حيازة المتهمين لأسلحة نارية (بندقية خرطوش) وذخائر (عدد من طلقات الخرطوش)، دون ترخيص، تم استخدامها خلال الواقعة، إلى جانب حيازة محدث صوت (مسدس صوت ماركة BLOW) دون تصريح، وسلاح أبيض (معلّاة) أحرزه المتهم الثاني دون مسوّغ قانوني.

تكون أفعال المتهمين قد شكلت الجنايات والجنح المعاقب عليها وفقًا للمواد 30، 40، 41، 137 مكررًا (1/2)، 155، 159، 215/ثالثًا من قانون العقوبات، والمادتين 101/1، 7/ب، 25 مكررًا/1، 29/1، 20/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبنود والجداول الملحقة به، والمعدّلة بقرار وزير الداخلية رقم 1356 لسنة 2007.