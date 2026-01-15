قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على طلائع الجيش بهدف جراديشار
بالأسماء.. إصابة 4 عمال بالاختناق إثر تسرب غاز خلال عملهم ببني سويف
العد التنازلي لميركاتو الشتاء| 5 أندية مصرية ممنوعة من القيد حتى إنهاء القضايا مع فيفا
بخماسية نظيفة.. بتروجيت يتقدم على شباب بيراميدز بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر
سعر الدولار مساء اليوم 15-1-2026
أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير تستقبل اليوتيوبر العالمي IShow Speed لاكتشاف سحر الحضارة
بينهم علي لاريجاني.. عقوبات أمريكية ضد مسئولين إيرانيين تورطوا في قمع الاحتجاجات
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المتهمون بالتعدي على قوة أمنية في الجيزة أمام محكمة النقض

حبس
حبس
رامي المهدي

تقدم دفاع المتهمين بالتعدي على قوة أمنية وحيازة سلاح ناري في الجيزة بالنقض على الحكم الصادر من محكمة مستانف الجيزة بالسجن 7 سنوات.

وكانت أصدرت محكمة مستانف الجيزة، حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن 7 سنوات للمتهمين بالتعدي على قوة أمنية وحيازة سلاح ناري في الجيزة.

الشهود تؤجل محاكمة 207 متهمين بـ«داعش العمرانية» لـ12 أبريلالشهود تؤجل محاكمة 207 متهمين بـ«داعش العمرانية» لـ12 أبريل

احذر.. المحكمة الإدارية: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فنياحذر.. المحكمة الإدارية: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فني

وكشف أمر الإحالة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، واستنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من أدلة قطعية، تبين أن المتهم الأول قام علانية بارتداء زي رسمي خاص بأمناء الشرطة دون أن يكون حائزًا على الرتبة أو الصفة التي تخوّله ذلك، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

 كما ثبت قيام المتهمين من الثاني حتى السادس باستخدام القوة والعنف ضد قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أبو النمرس، والقوة المرافقة لهما، أثناء تأدية مهام وظيفتهم، وذلك من خلال إطلاق أعيرة نارية تجاههم، والتلويح بأسلحة بيضاء بقصد منعهم من أداء واجبهم الوظيفي، وهو ما يشكل اعتداء صارخًا على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأدية عملهم، ولم ينجحوا في تحقيق مرادهم.

كما ثبت من التحقيقات حيازة المتهمين لأسلحة نارية (بندقية خرطوش) وذخائر (عدد من طلقات الخرطوش)، دون ترخيص، تم استخدامها خلال الواقعة، إلى جانب حيازة محدث صوت (مسدس صوت ماركة BLOW) دون تصريح، وسلاح أبيض (معلّاة) أحرزه المتهم الثاني دون مسوّغ قانوني.

 تكون أفعال المتهمين قد شكلت الجنايات والجنح المعاقب عليها وفقًا للمواد 30، 40، 41، 137 مكررًا (1/2)، 155، 159، 215/ثالثًا من قانون العقوبات، والمادتين 101/1، 7/ب، 25 مكررًا/1، 29/1، 20/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبنود والجداول الملحقة به، والمعدّلة بقرار وزير الداخلية رقم 1356 لسنة 2007.

قوة أمنية حيازة سلاح ناري محكمة مستانف الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

المتهمين

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

ترشيحاتنا

القولون

بتترمي في الزبالة .. مادة مهملة تمنع الأمراض الشائعة وتعالج القولون

لحمة الرأس

طريقة عمل طاجن لحمة الراس ببوكيه جارنيه في الفرن

زيت جوز الهند

عشان ماتحصلش نتيجة عكسية.. إليك الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت جوز الهند

بالصور

طريقة عمل الكباب التركي.. بمذاق شهي وخطوات سهلة

طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي
طريقة عمل الكباب التركي

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد