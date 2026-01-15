منال مجدي تكشف لـ مروة عبدالمنعم أسرار زواج والدها من عائلة الملكة ناريمان

استضافت الفنانة مروة عبدالمنعم في حلقة جديدة من برنامجها «وصفة مروة» المذاع على قناة الشمس 2 السيدة منال مجدي، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، في لقاء حمل العديد من التصريحات الحصرية والكشف عن أسرار تُذاع لأول مرة عن حياة والدها الخاصة والإنسانية.

وخلال الحلقة، كشفت منال مجدي عن تفاصيل قوية في قصة حب وزواج والدها، مؤكدة أن والدتها تنتمي لعائلة الملكة ناريمان، وأنها كان سيتم خطوبتها لآخر وكان الفنان مجدي وهبة ينوي عمل مشكلة ولكنها استقبلته ونجحت في تهدئته بدون حدوث مشاكل وبعدها قامت بفسخ خطوبتها ، ثم تم عقد القران بعدها بفترة بدون علم الأهل ، في واحدة من أقوى قصص الحب في الوسط الفني .

كما أوضحت أن والدتها رفضت الزواج من أي شخص بعد رحيله، قائلة: «عمري ما هحب حد غير مجدي» .

علاقة مجدي وهبة بزوجته

وتحدثت ابنة الفنان الراحل عن علاقتها الخاصة بوالدها، مشيرة إلى أنه كان سرّها الأقرب ، حتى بعد دخولها الجامعة، كما كشفت عن جانب إنساني دافئ في حياته، حيث كان يضع لها الميكب بنفسه ويعلمها أسراره.

كما فجّرت مفاجأة عن محاولات بعض الفنانات التفريق بينه وبين زوجته، من بينهن فنانة شهيرة يبدأ اسمها بحرف «ش».

واختتمت منال مجدي اللقاء بالكشف عن تفاصيل صادمة حول وفاة والدها، مؤكدة أنه اشترى سيارة نقل موتى، وكان أول من نُقل فيها، في واقعة مؤثرة أثارت تعاطف الجمهور، وجعلت الحلقة تتصدر الاهتمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي .