رئيس جامعة قنا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا خلالها عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات.



وقال رئيس جامعة قنا في نص البرقية : "يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع منتسبي جامعة قنا من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، والطلاب، أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة".