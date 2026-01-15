قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
توك شو

عالم بالأزهر: فيلم الملحد طرح قضايا مهمة للجمهور وأراه جيد جدًا

الشيخ محمد حمودة
الشيخ محمد حمودة
اخبار التوك شو

أكد الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن كل شخص يحق له أن يثير القضايا الدينية في عقله من أجل الوصول لـ الحقيقة، فلا يوجد شئ مخالف من تفكير البعض في الأمور الدينية، وهذا وصفه النبي الكريم بـ الإيمان العالي.

وأضاف الشيخ محمد حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكثير يتحدث عن فيلم الملحد بعد توقفه لمدة عام، مؤكدًا أن كل ما ذكر في الفيلم يعتبر أمر مكرر، ولا جديد فيه.

ولفت إلى أن ما عرض في الفيلم موجود في كتب التفسير، وأنه يرى أن فيلم الملحد للكاتب إبراهيم عيسى يحصل على درجة جيد جدا، وأنه ليس معترض على هذا الفيلم ولا يخاف منه.  

الملحد طرح قضايا مهمة

 

وأشار إلى أن فيلم الملحد طرح قضايا مهمة وأخرجها للجمهور، وأن الملحد في الفيلم اسمه حافظ، وهذا دليل على أنه لا يفهم، وفي نهاية الفيلم نعرف من سيصلي على والده.

وأوضح أحد علماء الأزهر، أن المؤلف لم يرضى الإلحاد، ولا المخرج، وأن العبرة في النهاية، ولذلك إذا تم مشاهدة الفيلم للنهاية سيتضح من أين الصحيح.

الأزهر الأزهر الشريف عالم بالأزهر فيلم الملحد

