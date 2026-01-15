عالم بالأزهر: فيلم الملحد طرح قضايا مهمة للجمهور وأراه جيد جدًا

أكد الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، أن كل شخص يحق له أن يثير القضايا الدينية في عقله من أجل الوصول لـ الحقيقة، فلا يوجد شئ مخالف من تفكير البعض في الأمور الدينية، وهذا وصفه النبي الكريم بـ الإيمان العالي.

وأضاف الشيخ محمد حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكثير يتحدث عن فيلم الملحد بعد توقفه لمدة عام، مؤكدًا أن كل ما ذكر في الفيلم يعتبر أمر مكرر، ولا جديد فيه.

ولفت إلى أن ما عرض في الفيلم موجود في كتب التفسير، وأنه يرى أن فيلم الملحد للكاتب إبراهيم عيسى يحصل على درجة جيد جدا، وأنه ليس معترض على هذا الفيلم ولا يخاف منه.

الملحد طرح قضايا مهمة

وأشار إلى أن فيلم الملحد طرح قضايا مهمة وأخرجها للجمهور، وأن الملحد في الفيلم اسمه حافظ، وهذا دليل على أنه لا يفهم، وفي نهاية الفيلم نعرف من سيصلي على والده.

وأوضح أحد علماء الأزهر، أن المؤلف لم يرضى الإلحاد، ولا المخرج، وأن العبرة في النهاية، ولذلك إذا تم مشاهدة الفيلم للنهاية سيتضح من أين الصحيح.