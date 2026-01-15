قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025
حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025
شيماء جمال

شهد عام 2025م نشاطًا مكثفًا لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مجال الدعم العلمي وتطوير الوحدات المبتكرة، بما يعزّز جودة العمل البحثي، ويرفع كفاءة الخدمات الدعوية والنفسية والتوعوية المقدمة للمجتمع، ويسهم في تحقيق رسالة الأزهر الشريف في بناء الإنسان وصون استقرار المجتمع.

وبلغ إجمالي أعمال الدعم العلمي والوحدات المبتكرة خلال عام 2025م عدد 73,635 عملًا متنوعًا، شمل أنشطة البحث والمراجعة والتدريب، وبرامج الدعم النفسي والتثقيف، وتطوير المبادرات النوعية.

وجاءت البنود التفصيلية لأعمال الدعم العلمي والوحدات المبتكرة على النحو الآتي:

▪️ البحوث والمراجعة: 2,240

▪️ التدريب والتطوير: 721

▪️ وحدة الاستثمار والتنمية: 121

▪️ الصالون الثقافي: 12

▪️ وحدة الدعم النفسي: 62,535

▪️ قسم الدراسات العبرية: 580

▪️ وحدة بيان: 7,426

وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمركز في إعداد البحوث والدراسات العلمية ومراجعة المحتوى الشرعي والفكري، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تستهدف رفع كفاءة العاملين في المجالات الدعوية والبحثية.

كما شهد عام 2025م نشاطًا ملحوظًا لوحدة الدعم النفسي التي قدّمت خدماتها لآلاف المستفيدين؛ دعمًا للصحة النفسية، وحمايةً للأسر والشباب من الاضطرابات السلوكية والفكرية، بالإضافة إلى الجهود النوعية لوحدة "بيان" في تصحيح المفاهيم وتفنيد الشبهات الفكرية المعاصرة.

وساهم الصالون الثقافي وقسم الدراسات العبرية في توسيع آفاق الحوار العلمي والفكري، وتعزيز الوعي بقضايا الهوية والثقافة، ودعم الباحثين في مجالات الدراسات الحضارية والدينية واللغوية.

ويؤكد هذا الحصاد أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يواصل دوره العلمي والفكري الرائد من خلال منظومة متكاملة تجمع بين البحث الرصين، والدعم النفسي والاجتماعي، وتصحيح المفاهيم، وبناء قدرات الباحثين؛ بما يجسد رسالة الأزهر الشريف في خدمة الدين والوطن والإنسان.

حصاد 2025
حصاد 2025م الأزهر للفتوى الدعم العلمي الأزهر رسالة الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

المزيد

