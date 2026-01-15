قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد ترشيحه فى joy awards .. فيلم سيكو سيكو يتصدر مؤشرات البحث

تقى الجيزاوي

تصدر فيلم “سيكو سيكو” من بطولة النجوم عصام عمر وطه دسوقى محركات البحث على جوجل بعد ترشيحه لجائزة الأفضل فى حفل جوائز joy awards الذى من المقرر اقامته ١٧ يناير الجاري ، وذلك بعد ان حقق ايرادات ضخمة بعد طرحه فى دور العرض السينمائية.

سيكو سيكو يتصدر قائمة الأفلام الأعلي مشاهدة عبر منصة يانغو بلاي

وكان تمكن فيلم"سيكو سيكو" مؤخرا من تصدر قائمة الأفلام الأعلي مشاهدة عبر منصة يانغو بلاي. 

وأحتل فيلم سيكو سيكو المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر.

أبطال فيلم سيكو سيكو

سيكو سيكو" من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم نخبة من النجوم الشباب، من بينهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، ومحمود صادق حدوتة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف البارزين مثل باسم سمرة وخالد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول شابين يؤدي دوريهما عصام عمر و طه دسوقي؛ الأول يعمل في شركة شحن، والثاني مدمن ألعاب إلكترونية. يجدان نفسيهما في ورطة غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب، وتدفعهم إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والتحديات المتتالية. في محاولة للنجاة، يخوضان مغامرة مثيرة تجمع بين التشويق والكوميديا.

حفل جوائز Joy Awards 2026

ينطلق حفل جوائز Joy Awards 2026 يوم السبت المقبل الموافق 17 يناير الجاري فى ANB Arena ضمن فعاليات موسم الرياض.

 وحفل جوائز joy awards يعتبر من الليالي الفنية المنتظرة والتى تحتفى بأبرز نجوم وصناع التأثير فى العالم العربى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

مرحلة التصويت الرسمية للجوائز joy awards 2026

كانت اقيمت منذ أسابيع قليلة مرحلة التصويت الرسمية للجوائز  وبالفعل تم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين فى مختلف الفئات والتى تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى.

