ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط فريق عمل مسلسلها الجديد وننسى اللي كان

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها أثناء تواجدها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"، الذي تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

وحرصت الفنانة إلهام وجدي على توثيق الاحتفالية بالفيديو، ونشرته عبر حسابها على إنستجرام، معبّرة عن تهانيها لياسمين قائلة: "كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي قوية وجميلة وجدعة، كل سنة وحب الناس ليكي يزيد أكتر وأكتر."

وأظهر الفيديو ياسمين وهي ترقص مع فريق العمل، من بينهم المؤلف عمرو محمود ياسين، المخرج محمد الخبيري، الفنانة إيمان السيد، الفنانة إلهام وجدي، والفنان محمد لطفي.

مسلسل "وننسى اللي كان"

يذكر أن مسلسل "وننسى اللي كان" يقدم قصة اجتماعية رومانسية، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز كل من كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.