عبد الحكيم ناصر: أعتز بذكرى ميلاد والدي لمجيئها مع أول شخص يحكم مصر بعد آلاف السنين

أكد المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ذكرى ميلاد والده من الذكريات التي يعتز بها، مشيرا إلى أنه في ذلك اليوم ولد أول شخص يحكم مصر بعد آلاف السنين.

وقال حكيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، قلت لإحدى السيدات اليوم إن الزعيم جمال عبد الناصر كان يرفض تقبيل الأيدي، لأنه لا يرضى بتقبيل يداه.

وتابع نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن فترة حكم عبد الناصر، أثبتت مصر انها من الدول النامية، بعد القيام بعدد من المشروعات التننموية على رأسها مشروع السد العالي، وحق المواطنين في التعليم والصحة والتنمية.

وأشار عبد الحكيم جمال عبد الناصر إلى أن القوى الخارجية في ذلك الوقت كانت ترفض حدوث التنمية في مصر، حتى حدث العدوان الإسرائيلي في يونيو 67.