اقتصاد

انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم بعد تحرك طفيف أمس الأربعاء.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وتراجع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو 47.26 جنيه للشراء و 47.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (العربي الإفريقي، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الأهلي، مصر، قناة السويس، المصرف العربي، الأهلي الكويتي) حوالي 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، نكست، المصرف المتحد) لنحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، ميد بنك، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، البركة، تنمية الصادرات) نحو 47.22 جنيه للشراء و47.32  جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنوك (الكويت الوطني، كريدى أجريكول) نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 

 47.24 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.26 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس 

47.27 جنيه للبيع

