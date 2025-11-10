نجل جمال عبد الناصر عن بيع ساعة للرئيس الراحل في مزاد بالخارج: عمري ماشفتها

علق المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على بيع ساعة منسوبة لوالده للمرة الثانية في مزاد بالخارج، قائلاً: "عمري ما شفت الساعة دي، ولا أفتكر أن الوالد كان بيرتديها."



وعلقت الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "يبدو أنها ساعة أهداها له وزير كويتي، ثم أعاد الرئيس إهداءها لرئيس النادي الأهلي؟"ليعقب عبد الحكيم عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: "لا أتذكر هذه الساعة ولم أرها، والوالد أتذكر له ساعة واحدة فقط كان يرتديها، لأنه لم يكن يمتلك ساعات كثيرة، بل كان يستخدم ساعة واحدة فقط."



وحول مصير قناة "ناصر" على يوتيوب التي تم إغلاقها مؤخراً، وحول أسباب ذلك، علق قائلاً: "أُغلقت بطريقة فيها تجنٍّ كبير، والحمد لله رجعت بعد خمسة أيام عبر فريق قانوني وفريق تكنولوجي عملا سوياً على إعادتها. وتم تدشين القناة عام 2018، وهي تضم 977 مقطع فيديو لأهم خطب ومقابلات الرئيس عبد الناصر."



وأضاف: "القناة تحتوي على مقاطع الفيديو والمقابلات والمؤتمرات والخطب، وهي وقائع ممهورة بمثابة توثيق للأحداث، وموجود لها نسخ في مكتبة الإسكندرية، ولا يمكن أن يُطلق عليها تسريبات. وفيه ناس بتقول إننا عاملين ذكاءً اصطناعياً، وأنا بقولهم: تفريغ الخطب والمحتويات موجود في مكتبة الإسكندرية منذ عشر سنوات، أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي."



وسألت الحديدي: "هل اختيار مقطع بعينه لإعادة نشره على القناة في توقيت معين يخضع لفريق معين؟"ليرد: "التوقيتات مرتبطة بالمناسبات."