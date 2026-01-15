قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
أحمد أيمن

في تحديث حكومي جديد يتعلق بمشروع بديل شقق الإيجار القديم، أعلن البريد المصري خطوات جديدة تسمح للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم بالتسجيل الإلكتروني للحصول على خدمة السكن البديل.

يأتي ذلك في إحدى مبادرات الدولة لتحويل الإجراءات الحكومية إلى نظام رقمي أسهل وأكثر سرعة، عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

حجز شقق السكن البديل 

أوضح البريد المصري في بيان رسمي أن التسجيل في خدمة «السكن البديل» سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 18 يناير الجاري، عبر 500 مكتب بريد في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تيسير حصول المستأجرين المستحقّين على حقوقهم السكنية المنصوص عليها في القانون الجديد. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل العبء الإداري عليهم. 

وبحسب البريد المصري، فإن المرحلة الأولى من التسجيل تستهدف المواطنين الذين لديهم حساب مفعّل على منصة مصر الرقمية، حيث سيتم التحقق من بياناتهم تلقائياً عند التقديم، ما يسهم في ضمان دقة المعلومات وسرعة إنجاز الإجراءات وتقليل الأخطاء. 

وأشار البريد إلى أنه في مراحل لاحقة سيتم توفير خدمات إنشاء وتفعيل حسابات جديدة على منصة «مصر الرقمية» داخل مكاتب البريد، لمساعدة المواطنين الذين لم يشغلوا حساباتهم مسبقاً. 

تنبيه للمواطنين قبل التقديم

لضمان فرصة أكبر للمستفيدين من الخدمة، أعلن البريد أن مكاتب البريد المشاركة ستفتح أبوابها حتى الساعة السادسة مساءً لاستقبال المتقدمين، بهدف تخفيف الزحام وتوفير وقت كافٍ للتسجيل دون ضغط على المواطنين، خصوصاً بعد الظهور المتزايد للاهتمام بهذه الخدمة منذ إعلانها. 

وناشد البريد المصري، الراغبين في التقدّم لخدمة «السكن البديل» التأكد من تفعيل حساباتهم على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الخدمة وإنهاء الإجراءات في زيارة واحدة فقط، وتفادي التأخير الناتج عن نقص البيانات أو عدم توافر حساب مفعّل. 

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم السكنية بشكل منظم وعادل في إطار تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم وتنفيذ مشروع السكن البديل. 

يُذكر أن مشروع السكن البديل يهدف إلى استبدال الوحدات القديمة التي شملها قانون الإيجار القديم بوحدات سكنية جديدة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية، وذلك بهدف تحسين جودة السكن للمواطنين المستفيدين من هذا القانون. 

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم السكن البديل شروط السكن البديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على لصين سرقا دراجة نارية بالجيزة

حبشي يتابع سير و انتظام الخدمات الأساسية بمدينة " سلام مصر" شرق بورسعيد

حبشي يتابع سير وانتظام الخدمات الأساسية بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد

المتهمين

سقوط لصوص سرقة أغطية الصرف الصحى بقنا

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد