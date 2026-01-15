قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الإسراء والمعراج.. اعرف بما كان يدعو النبي فجبر الله خاطره بمعجزة
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
نبي وسط نصابين .. رحلة مصطفى مطاوع لكشف خبايا عالم الاحتيال

مصطفى مطاوع
مصطفى مطاوع
عبد الخالق صلاح

في عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة وتتعدد فيه سبل الكسب، تبرز الحاجة الملحة لفهم خفايا السلوك البشري، خاصة تلك الجوانب المتعلقة بالثقة والخداع.

ومن هذا المنطلق، يأتي الكاتب مصطفى مطاوع خبير التسويق الإلكتروني ليقدم للقراء عمله الجديد "نبي وسط نصابين"، كتاب يعد بمثابة مرآة تعكس جوانب مظلمة من الواقع الاجتماعي، وتدعو إلى التبصر والحذر في زمن يزداد فيه التعقيد.


فكرة الكتاب الرئيسية

"نبي وسط نصابين" ليس مجرد سرد قصصي، بل هو تحليل عميق لظاهرة الاحتيال والنصب التي باتت تتغلغل في نسيج مجتمعاتنا، حيث يتناول الكتاب بأسلوب جريء ومباشر الطرق المتعددة التي يتم بها التلاعب بالعقول والأموال، مسلطًا الضوء على الشخصيات المتورطة في هذه الممارسات، سواء كانوا ضحايا أو جلادين.

ويعرض الكاتب مصطفى مطاوع عبر صفحات كتابه، أمثلة ونماذج تكشف عن آليات النصب المعاصرة، وكيف يمكن للوعي والمعرفة أن يكونا درعًا واقيًا ضد هذه المخططات.


رسالة الكتاب وأهدافه

يهدف الكتاب إلى توعية القارئ بمختلف أشكال الاحتيال المنتشرة، من الاحتيال المالي والتجاري إلى الخدع الاجتماعية والنفسية، حيث يسعى مصطفى مطاوع إلى بناء حس نقدي لدى القارئ، يجعله قادرًا على التمييز بين الحقيقة والخداع، ويعزز لديه القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة.

"نبي وسط مصابين" دعوة مفتوحة للتفكير خارج الصندوق، وعدم الانسياق وراء الوعود البراقة أو المظاهر الخادعة، فالكاتب هنا ليس مجرد راوٍ، بل هو "نبي" بالمعنى الرمزي، يدعو إلى اليقظة والتبصر في "وسط" قد يكون مليئًا بـ"النصابين".


لماذا يجب على القارئ قراءة هذا الكتاب؟

وفي زمن تنتشر فيه المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، يصبح من الضروري امتلاك أدوات تمكننا من فهم الواقع المحيط بنا بشكل أفضل، ويقدم "نبي وسط نصابين" هذه الأدوات بأسلوب شيق وممتع، محولًا مواضيع قد تبدو معقدة إلى مادة سهلة الهضم ومفيدة، سواء كنت تسعى لحماية نفسك من الوقوع في فخ الاحتيال، أو ترغب في فهم الدوافع النفسية وراء هذه الظواهر، فإن هذا الكتاب سيقدم لك رؤى قيمة ومعلومات قد تغير طريقة تفكيرك وتعاطيك مع المواقف المختلفة.

"نبي وسط نصابين" ليس مجرد كتاب للقراءة، بل هو دعوة للتأمل والمراجعة والتحصين، كما أنه رفيق لمن يبحث عن الحقيقة والوعي في عالم تتلاطم فيه أمواج الخداع.

ومن هذا المنطلق، ندعو القراء لاقتناء هذا العمل الهام والغوص في تفاصيله الثرية، ليصبحوا جزءًا من مجتمع أكثر وعيًا وحصانة ضد كل أشكال التضليل.

