عبد المنعم شطة يحلل خسارة مصر أمام السنغال: ضعف الاستعداد وقلة اللاعبين المحترفين وراء الأداء

قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن الحديث عن الخسارة الفنية للمنتخب المصري أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لا يمكن فصله عن اختيار اللاعبين والجهاز الفني منذ البداية.

وأشار شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور إلى أن البطولة التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010، كانت تتطلب إعدادًا مبكرًا واستعدادًا أفضل، خاصة مع الاستعداد المتوازي لبطولة كأس العالم.

الاستعدادات الفعلية للبطولة

وأضاف أن الاستعدادات الفعلية للبطولة بدأت قبل نحو عام وعدة أشهر فقط، بينما تحتاج مثل هذه البطولات إلى تخطيط يمتد لعامين على الأقل لضمان جاهزية الفريق الفني والبدني.

وشدد شطة على أن الهدف ليس انتقاد المدير الفني حسام حسن، بل التأكيد على ضرورة وضع خطوط عريضة لبناء فريق متكامل منذ البداية، من خلال معسكرات وتجهيزات منتظمة.

قلة عدد اللاعبين المحترفين

وأكد شطة أن قلة عدد اللاعبين المحترفين في المنتخب المصري أثرت بشكل مباشر على الأداء، حيث لا يتجاوز عددهم 3 لاعبين فقط، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد، مقارنةً بمنتخبات إفريقية أخرى مثل السنغال وكوت ديفوار والمغرب والجزائر التي تضم أعدادًا أكبر من المحترفين.

وأضاف أن قوة المنتخب المصري سابقًا في بطولات 2006 و2008 و2010 كانت مدعومة بقوة الدوري المحلي وكثرة الاحتكاك القاري وجاهزية اللاعبين المحليين، وهو ما يختلف عن الوضع الحالي الذي يعاني من ضعف المنافسة المحلية وتأجيل المباريات، مما أثر على جاهزية المنظومة بالكامل.