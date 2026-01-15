قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم شطة يحلل خسارة مصر أمام السنغال: ضعف الاستعداد وقلة اللاعبين المحترفين وراء الأداء

المنتخب المصري
المنتخب المصري
محمد البدوي

قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن الحديث عن الخسارة الفنية للمنتخب المصري أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لا يمكن فصله عن اختيار اللاعبين والجهاز الفني منذ البداية.

وأشار شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور إلى أن البطولة التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010، كانت تتطلب إعدادًا مبكرًا واستعدادًا أفضل، خاصة مع الاستعداد المتوازي لبطولة كأس العالم.

 الاستعدادات الفعلية للبطولة

وأضاف أن الاستعدادات الفعلية للبطولة بدأت قبل نحو عام وعدة أشهر فقط، بينما تحتاج مثل هذه البطولات إلى تخطيط يمتد لعامين على الأقل لضمان جاهزية الفريق الفني والبدني.

وشدد شطة على أن الهدف ليس انتقاد المدير الفني حسام حسن، بل التأكيد على ضرورة وضع خطوط عريضة لبناء فريق متكامل منذ البداية، من خلال معسكرات وتجهيزات منتظمة.

قلة عدد اللاعبين المحترفين

وأكد شطة أن قلة عدد اللاعبين المحترفين في المنتخب المصري أثرت بشكل مباشر على الأداء، حيث لا يتجاوز عددهم 3 لاعبين فقط، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد، مقارنةً بمنتخبات إفريقية أخرى مثل السنغال وكوت ديفوار والمغرب والجزائر التي تضم أعدادًا أكبر من المحترفين.

وأضاف أن قوة المنتخب المصري سابقًا في بطولات 2006 و2008 و2010 كانت مدعومة بقوة الدوري المحلي وكثرة الاحتكاك القاري وجاهزية اللاعبين المحليين، وهو ما يختلف عن الوضع الحالي الذي يعاني من ضعف المنافسة المحلية وتأجيل المباريات، مما أثر على جاهزية المنظومة بالكامل.

السنغال المنتخب المصري كأس العالم بطولة كأس العالم حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: نستطيع بالصناعة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وتحقيق التنمية المستدامة

الضريبة العقارية

إعادة التقييم كل 3 سنوات.. آلية جديدة لضبط القيمة الإيجارية في الضريبة العقارية

الضريبة العقارية

قبل استئناف المناقشات.. ما مصير الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية قبل تطبيقها رسميًا؟

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد