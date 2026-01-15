أوقاف الوادي الجديد تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، احتفالًا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف المحافظة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعلي نجاح رئيس مركز ومدينة الخارجة والقيادات الدينية بالمحافظة، وذلك بمسجد ناصر بمدينة الخارجة.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في مضامينها دروسًا عظيمة في الإخلاص، وحكمة القيادة، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المقاصد السامية وبناء الأوطان، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.