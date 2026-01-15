أحمد فتحي يتألق في العرض الخاص لفيلمه «مؤلف ومخرج وحرامي» في سينمات أكتوبر

تألق الفنان أحمد فتحي خلال حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد «مؤلف ومخرج وحرامي»، والذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وسط حضور لافت لعدد من نجوم الفن والإعلام.



وحرص أحمد فتحي على التواجد في العرض الخاص للاحتفال بفيلمه الجديد مع صُنّاع العمل، حيث سادت أجواء من البهجة والتفاعل، والتقط الحضور الصور التذكارية قبل انطلاق العرض.



ويُعد فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» من الأعمال المنتظرة، نظرًا لطبيعته الكوميدية المختلفة، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، ومن المقرر طرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة.



ويواصل أحمد فتحي نشاطه الفني بقوة، سواء على مستوى السينما أو الدراما، محققًا حضورًا لافتًا ومكانة مميزة لدى الجمهور.