ناقد رياضي : الفوز على كوت ديفوار رفع الطموحات .. وخسارة السنغال صدمة كبيرة للاعبي المنتخب

قال الناقد الرياضي محمد مهدي إن خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية شكّلت صدمة كبيرة لكل من اللاعبين والجهاز الفني.

الأداء داخل الملعب

وأوضح مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور أن الأداء داخل الملعب كان سيئًا للغاية، لدرجة أن اللاعبين لم يستوعبوا نتيجة المباراة حتى بعد مغادرتهم أرضية الملعب.

التأهل إلى المباراة النهائية

وأضاف أن الفوز السابق على كوت ديفوار رفع سقف الطموحات، ما جعل اللاعبين يعتقدون أنهم قادرون على التأهل إلى المباراة النهائية، وهو ما جعل الهزيمة تمثل صدمة قاسية لهم.

وأشار مهدي إلى أن بعض اللاعبين تحدثوا في الجلسات المغلقة عن سهولة العبور إلى النهائي، وهو ما زاد من وقع الخسارة عليهم.

ولفت إلى أن حالة صمت وذهول سيطرت على معسكر المنتخب بعد المباراة، حيث غادر محمد صلاح إلى الفندق مباشرة دون التحدث لأي لاعب أو فرد من الجهاز الفني حتى صباح اليوم التالي، بينما بقي اللاعبون الآخرون في غرفهم منعزلين، ما يعكس حجم الإحباط الكبير الذي أصاب الفريق.