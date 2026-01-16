يونيون برلين يتعادل مع أوجسبورج في الدوري الألماني

تعادل فريق يونيون برلين مع مضيفه أوجسبورج، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في ختام الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.



وتقدم أوجسبورج في الدقيقة 45 عن طريق ألكسيس كلود موريس، وعدل مارين ليوبيتشيتش النتيجة ليونيون برلين في الدقيقة 91، وتعرض ديريك كوهن لاعب يونيون برلين للطرد في الدقيقة 89.



وبهذه النتيجة رفع يونيون برلين رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد أوجسبورج 15 نقطة في المركز الخامس عشر.



ويتصدر بايرن ميونخ البوندسليجا برصيد 47 نقطة وبفارق 1 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.