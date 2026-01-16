أحمد فتحي: مؤلف ومخرج وحرامي يحمل رسالة أمل لكل شخص مر بتجربة فشل

كشف الفنان أحمد فتحي عن تفاصيل مشاركته في فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، مؤكدًا أن العمل يحمل رسالة أمل لكل شخص مرّ بتجربة فشل في حياته، ويسعى للوقوف من جديد.



وقال أحمد فتحي لـ«صدى البلد»، إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مؤلف، تمر بعدد من التحديات والصراعات، موضحًا أن الدور مختلف ويحمل أبعادًا إنسانية لافتة.



وأضاف أن قراره بالمشاركة في الفيلم جاء بعد قراءة السيناريو، الذي وجده يحمل فكرة غير معتادة ورسالة واضحة، مشيرًا إلى أن اختلاف الطرح كان السبب الرئيسي وراء تحمسه للعمل، خاصة أن الفيلم يناقش الفشل من زاوية إيجابية ويحول التجربة القاسية إلى دافع للأمل والمحاولة من جديد.



وأكد فتحي أن الفيلم يقدم محتوى يجمع بين الدراما والبعد الإنساني، متمنيًا أن يلقى صدى جيدًا لدى الجمهور عند عرضه، لما يحمله من رسائل صادقة وقريبة من واقع الكثيرين.