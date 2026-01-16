ناهد السباعي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصور بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال، لتكشف عن جمالها و رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أعمال ناهد السباعي

وتعيش الفنانة ناهد السباعي حالة من النشاط السينمائي، حيث من المقرر ان يعرض لها عملين دفعة واحدة خلال الفترة القادمة.

ويعرض في البداية لـ ناهد السباعي فيلم" السادة الافاضل" وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال. سرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسؤولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.