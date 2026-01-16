قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصين وكندا .. حوار رفيع المستوى لمعالجة القضايا الاقتصادية

كندا والصين
كندا والصين
محمود نوفل


أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الصين وكندا ستستأنفان الحوار رفيع المستوى لمعالجة القضايا الاقتصادية.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للزعيم الصيني شي جين بينغ   إن كندا والصين تصوغان شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تحقيق مكاسب "تاريخية" عبر الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما.

ويأتي ذلك في إطار زيارة كارني للصين، وهي الأولى لرئيس وزراء كندي إلى الدولة الآسيوية منذ عام 2017، في مسعى لإعادة بناء العلاقات مع بكين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة عقب أشهر من المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر السابق بين البلدين.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.


وقال كارني لشي "من المهم أن نطلق هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة في زمن يشهد انقسامات"، داعيا إلى التركيز على المجالات التي يمكن أن تحقق "مكاسب تاريخية" للطرفين، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والطاقة والتمويل.

وتتطلع كندا إلى تعزيز علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على بعض السلع الكندية.

وقال شي لكارني "أتطلع إلى مواصلة العمل معكم، بروح من المسؤولية تجاه التاريخ وشعوبنا والعالم، لتحسين العلاقات الصينية الكندية بشكل أكبر".

كندا الصين رئيس الوزراء الكندي الولايات المتحدة دونالد ترامب

