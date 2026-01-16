الصين وكندا .. حوار رفيع المستوى لمعالجة القضايا الاقتصادية



أعلن تلفزيون الصين المركزي أن الصين وكندا ستستأنفان الحوار رفيع المستوى لمعالجة القضايا الاقتصادية.

وفي وقت لاحق ؛ قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للزعيم الصيني شي جين بينغ إن كندا والصين تصوغان شراكة استراتيجية جديدة من شأنها تحقيق مكاسب "تاريخية" عبر الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما.

ويأتي ذلك في إطار زيارة كارني للصين، وهي الأولى لرئيس وزراء كندي إلى الدولة الآسيوية منذ عام 2017، في مسعى لإعادة بناء العلاقات مع بكين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة عقب أشهر من المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر السابق بين البلدين.

وقال كارني لشي "من المهم أن نطلق هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة في زمن يشهد انقسامات"، داعيا إلى التركيز على المجالات التي يمكن أن تحقق "مكاسب تاريخية" للطرفين، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والطاقة والتمويل.

وتتطلع كندا إلى تعزيز علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على بعض السلع الكندية.

وقال شي لكارني "أتطلع إلى مواصلة العمل معكم، بروح من المسؤولية تجاه التاريخ وشعوبنا والعالم، لتحسين العلاقات الصينية الكندية بشكل أكبر".