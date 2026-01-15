الصين: نعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية وفرض الإرادة على الدول الأخرى.

كما أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تعليقا على الوضع في إيران، عن أمل بلاده في أن تتحد الحكومة والشعب الإيرانيين ويتجاوزا الصعوبات ويحافظا على الاستقرار الوطني.

وفي وقت لاحق ، أعلن ممثل الصومال، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيعقد اليوم اجتماعا لبحث تطورات الوضع في إيران، وذلك بناءً على طلب تقدمت به الولايات المتحدة.

وبحسب الإعلان، من المقرر أن يتلقى أعضاء المجلس إحاطة رسمية بشأن المستجدات الجارية في إيران، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بالوضع الداخلي وتداعياته الإقليمية.



ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع منصة لاستعراض التقييمات الدبلوماسية والأمنية الراهنة، دون تأكيد حتى الآن ما إذا كان النقاش سيمهد لتحركات أو خطوات داخل المجلس بشأن الملف الإيراني.