إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان فى الإسماعيلية

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز فايد يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة فايد وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد واضاف البلاغ بوجود عدد من المصابين.

انتقال سيارات الإسعاف



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ كما تم دفع فرع إسعاف الاسماعيلية ب10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى رئيس إسعاف محافظة الإسماعيلية.

المصابون



أسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث.

نقل المصابين



على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات وسؤال المصابين.