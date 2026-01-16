قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
سلوت: 15 مهاجما لا يغنوني عن محمد صلاح
سلوت يستنجد بـ صلاح ويكشف موعد عودته لـ ليفربول| ماذا حدث؟
بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بوصلة أبو سلطان

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.


ينشر صدي البلد، اسماء المصابين،   ابراهيم حسين اسماعيل، 35 سنه، منار محمود عبداللاه 36 سنه، ابراهيم حسن علي 59 سنه، شريف رمضان مبارك 29 سنه، شيماء هلال سالم  30 سنه، هدي هشام مصطفى 26 سنه، محمد محمود مبارك 32 سنه، عبد الحميد سمير عبد الحميد 23 سنه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز فايد يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة  ميكروباص بطريق القاهرة فايد وصلة ابوسلطان دائرة مركز فايد واضاف البلاغ بوجود عدد من المصابين.

انتقال سيارات الإسعاف


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ كما تم دفع فرع إسعاف الاسماعيلية ب10 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوى رئيس إسعاف محافظة الإسماعيلية.

المصابون


أسفر الحادث عن إصابة ٨ أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح وكسور نتيجة الحادث.

نقل المصابين


على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لاسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات وسؤال المصابين.

