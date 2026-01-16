بتكلفة 6.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي التقوى والروضة في بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مسجدين بمركزي بني سويف وببا _ بتكلفة إجمالية 6.7 مليون جنيها" إنشاء جديد/إحلال وتجديد" وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله وبالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.

حيث افتتح محمد بكري رئيس امركز ومدينة بني سويف مسجد "التقوى" بقرية بياض العرب شرق النيل _بعد إحلاله وتجديده على مساحة 286متراً بتكلفة 3.7مليون جنيها"جهود ذاتية"وذلك بحضور النائب يوسف شعبان الجميل عضو مجلس النواب ، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بني سويف ، يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب ، الشيخ رجب بكري مفتش منطقة بياض العرب.

فيما افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،مسجد "الروضة"بشارع بورسعيد بمدينة ببا"إنشاء جديد"على مساحة 260 متراً وبتكلفة 3مليون جنيها"جهود ذاتية" ، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بحضور قيادات إدارة الأوقاف وأهالي مدينة ببا.