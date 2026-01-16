قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
سلوت: 15 مهاجما لا يغنوني عن محمد صلاح
سلوت يستنجد بـ صلاح ويكشف موعد عودته لـ ليفربول| ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 6.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي التقوى والروضة في بني سويف

افنتتاح مساجد ببني سويف
افنتتاح مساجد ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح  مسجدين بمركزي بني سويف وببا _ بتكلفة إجمالية 6.7 مليون جنيها" إنشاء جديد/إحلال وتجديد" وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله وبالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.

حيث افتتح  محمد بكري رئيس امركز ومدينة بني سويف مسجد "التقوى" بقرية بياض العرب شرق النيل _بعد إحلاله وتجديده على مساحة 286متراً بتكلفة 3.7مليون جنيها"جهود ذاتية"وذلك بحضور النائب يوسف شعبان الجميل عضو مجلس النواب ، الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف بني سويف ،  يحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب ، الشيخ رجب بكري مفتش منطقة بياض العرب.

فيما افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا،مسجد "الروضة"بشارع بورسعيد بمدينة ببا"إنشاء جديد"على مساحة 260 متراً وبتكلفة 3مليون جنيها"جهود ذاتية" ، وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بحضور قيادات إدارة الأوقاف وأهالي مدينة ببا.

بني سويف اوقاف بني سويف افتتاح مساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم

بإجمالي 68ألف طالب وطالبة.. محافظ بني سويف يطمئن على استعدادات امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية

قافلة طبية ببني سويف

صحة بني سويف: فحص 1160 حالة وتقديم 3750 خدمة طبية مجانية لأهالي باها

الشاب حسين سويري

حسين سويري.. من قيد الإصابة إلى صناعة الأمل على ممشى دهب السياحي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد