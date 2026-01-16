مطروح تضع اللمسات الاخيرة استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم أن تعليم مطروح جاهز تمامًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية صباح غدا السبت المقبل.

وأوضحت انه من المقرر ان يؤدي 13200 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 125 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة .

ذكرت وكيل الوزارة " أن تعليم مطروح حريص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مضيفة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعاونة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح.

وأشارت الى أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .

وشددت على جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بضرورة الإلتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والإنضباط والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات حال وجود أي تكاسل أو إهمال في أداء الأعمال المكلفين بها .

ويأتى ذلك فى ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وفي ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوفير المناخ التربوي المناسب للطلاب لاداء امتحانات الشهادة الإعدادية وتحقيق منظومة امتحانية يسودها الانضباط .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إجتماعاً موسعاً مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة وأيمن إبراهيم عبدالحميد رئيس لجنة النظام والمراقبة وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الاعدادية .

وشددت وكيل الوزارة خلال الإجتماع علي الإلتزام بالتعليمات وضوابط الإمتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤل وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها .

ووجهت رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان و عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية .

كما وجهت مدير المديرية رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الاجابة تمهيدا لتسليمها للكنترول مع ضرورة تحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والإلتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الامتحانية للشهادة الاعدادية والمقرر انطلاقها صباح السبت السابع عشر من يناير الجاري وحلها علي الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان مضيفا إلي ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية وتوفير الجو المناسب لابنائنا الطلاب .