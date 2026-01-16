قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين قيادات أكاديمية بالكليات

حسام الفقي

أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة شملت تعيين ثلاثة وكلاء جدد بكلية الصيدلة، ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  أن هذه القرارات تستهدف إعطاء دفعة لمنظومة العمل الأكاديمى والبحثى والمجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويعظم دورها في خدمة توجهات الدولة المصرية، سعيا لتحقيق الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة، باستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة،  القيادات الجديدة بالتزام العمل بروح الفريق فى أداء مهامهم وواجباتهم على مختلف المستويات، وتعزيز المسارات الإيجابية فى مواقعهم، بما يساهم في الحفاظ على نقاط التميز بها، ويساهم فى تقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، في ضوء تحولها إلى جامعات الجيل الرابع.

وشملت قرارات رئيس الجامعة تعيين ثلاثة وكلاء جدد لكلية الصيدلة وهم:
د.سماح السيد عباس وكيلا الشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أمل عماد الدين على محمد وكيلا لشئون التعليم والطلاب، ود.فادى محسن عوض الله وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
كما أصدر رئيس الجامعة قرارا بتعيين د.أمل السيد أحمد متولى دراز رئيسا لقسم الصحافة بكلية الإعلام.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة القيادات الأكاديمية

