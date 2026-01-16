قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
أخبار البلد

جامعة عين شمس تحصد جائزتين من جوائز إحسان عبد القدوس الأدبية 2025

الدكتور محمد عبد السلام
الدكتور محمد عبد السلام
حسام الفقي

حققَت جامعة عين شمس إنجازًا أدبيًا جديدًا يُضاف إلى سجل تميزها الثقافي، بفوز كلٍ من الدكتور محمد عبد السلام كامل أبو خزيم، الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية البنات، عن قصته القصيرة «الرجاء المستحيل»، والدكتورة جيهان فاروق فؤاد، بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالكلية نفسها، عن مقالها النقدي «الإبداع النسوي المقموع في أعمال سلوى بكر وأليس ووكر»، وذلك ضمن جائزة إحسان عبد القدوس، بما يعكس المكانة المتقدمة التي تواصل الجامعة ترسيخها في مجال الإبداع الأدبي.

وتُعد جائزة إحسان عبد القدوس إحدى أبرز الجوائز الأدبية السنوية في مصر، وينظمها صالون إحسان عبد القدوس الثقافي بالتعاون مع جهات ثقافية رائدة، من بينها اتحاد الكُتّاب، تحت إشراف الناقد الكبير الدكتور يوسف نوفل، وتهدف إلى تخليد إرث الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ودعم المواهب الأدبية، وتنشيط الحركة الثقافية من خلال فروع تتناوب بين القصة القصيرة والمقال النقدي، مع منح جوائز مالية وشهادات تقدير للفائزين.

وقد عبّر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للفائزين، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس التميز العلمي والأدبي لأعضاء هيئة التدريس، ويجسد ريادة جامعة عين شمس وقدرتها على المنافسة في المحافل الثقافية المرموقة.

ويُعد الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام أبو خزيم من القامات الأكاديمية البارزة، إذ حصد عددًا كبيرًا من الجوائز العلمية والأدبية، من بينها جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب وجائزة الدولة التشجيعية وجائزة شوقي الفنجري، وأسهم في الإشراف ومناقشة أكثر من 180 رسالة ماجستير ودكتوراه، وشارك في ترقية ما يزيد على 100 باحث لدرجة الأستاذية، إلى جانب تحكيم أكثر من 200 بحث علمي، وامتلاكه رصيدًا علميًا يتجاوز 60 مؤلفًا وبحثًا محكمًا منشورًا عربيًا ودوليًا.

كما تُعد الأستاذة الدكتورة جيهان فاروق فؤاد من الأسماء الأكاديمية المرموقة في مجال الأدب الإنجليزي والأدب المقارن، حيث تمتلك رصيدًا متميزًا من الأبحاث والمقالات المحكمة المنشورة عربيًا وإنجليزيًا، وأسهمت في الإشراف الأكاديمي وتحكيم الأبحاث وعضوية هيئات تحرير عدد من المجلات العلمية، وشاركت بفاعلية في مؤتمرات علمية محلية ودولية، وتولت رئاسة قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية البنات، إلى جانب دورها المؤثر في مجالات الترجمة والتدريب الأكاديمي وتحكيم جوائز الترجمة.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم المسيرة الأدبية والإبداعية، وترسيخ مكانتها كمنارة علمية وثقافية تحتضن المبدعين من أعضاء هيئة التدريس، وتوفر بيئة محفزة للإنتاج العلمي والفكري، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المصري والعربي وتعزيز الحضور الأكاديمي للجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

