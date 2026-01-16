قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 ألف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للضريبة العقارية
رضا بهلوي يطالب الولايات المتحدة باستهداف الحرس الثوري الإيراني
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
تشاد: الدعم السريع قتلت 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع السودان
مناهضة الاحتلال: اجتماعات القاهرة بارقة أمل لوقف الحرب وبدء إعمار غزة
ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط
القمة العالمية للحكومات 2026 تنطلق بأبوظبي بمشاركة 35 رئيس دولة و500 وزير الشهر المقبل
من الشعراوي إلى السادات ورشدي أباظة | صاحب معرض سيارة إمام الدعاة يكشف مواصفاتها.. وهذه حكاية مركبات أخرى لزعماء وفنانين
تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين
رضا بهلوي: الجمهورية الإسلامية ستسقط وسأعود إلى إيران
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
رياضة

بمشاركة 200 لاعب .. انطلاق بطولة زايد الدولية الأولى للشطرنج بمركز الجزيرة في أكتوبر

بطولة زايد الدولية للشطرنج
بطولة زايد الدولية للشطرنج
إسلام مقلد

انطلقت عصر اليوم بطولة زايد الدولية للشطرنج والتي أقيمت  بتوجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتقام تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج ومحافظة الجيزة والتي نظمتها مؤسسة زايد للإبداع بالتعاون مع واستضافة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢”.

وانطلقت البطولة التي تنظم للمرة الاولي وشهدت حضور الويلزي كارل اللاعب المتميز في اللعبة وحاصل علي لقب ماستر دولي، وبمشاركة لاعبين من ارمينيا وبيلاروسيا وبعض الدول العربية .

جوائز البطولة

وحظيت  البطولة بمشاركة واسعة من اللاعبين حيث بلغ عدد المشاركين "٢٠٩"  لاعب ولاعبة يتنافسون جميعاً من اجل الفوز بالبطولة  وسط منافسات حماسية ومثيرة من المشاركين في انطلاق البطولة في دورتها الاولي بمصر  وتبلغ مجموع الجوائز للبطولة ٢٥ الف جنيه للفائزين بها.

اعتماد البطولة دوليا

علي جانب آخر تم اعتماد البطولة دولياً وخضوعها لكافة قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) وأقيمت المنافسات بالنظام السويسري من 9 جولات، وسيتم اقامة البطولة سنوياً بمصر لتصبح موعداً ثابتاً على أجندة الشطرنج الدولي وهو ما سيضفي للبطولة اهمية كبيرة خلال الفترات والبطولات المقبلة.

بطولة زايد الدولية للشطرنج بطولة زايد الدولية شطرنج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للشطرنج محافظة الجيزة مركز التنمية الشبابية والرياضية

