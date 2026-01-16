بمشاركة 200 لاعب .. انطلاق بطولة زايد الدولية الأولى للشطرنج بمركز الجزيرة في أكتوبر

انطلقت عصر اليوم بطولة زايد الدولية للشطرنج والتي أقيمت بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتقام تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج ومحافظة الجيزة والتي نظمتها مؤسسة زايد للإبداع بالتعاون مع واستضافة مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢”.

وانطلقت البطولة التي تنظم للمرة الاولي وشهدت حضور الويلزي كارل اللاعب المتميز في اللعبة وحاصل علي لقب ماستر دولي، وبمشاركة لاعبين من ارمينيا وبيلاروسيا وبعض الدول العربية .

جوائز البطولة

وحظيت البطولة بمشاركة واسعة من اللاعبين حيث بلغ عدد المشاركين "٢٠٩" لاعب ولاعبة يتنافسون جميعاً من اجل الفوز بالبطولة وسط منافسات حماسية ومثيرة من المشاركين في انطلاق البطولة في دورتها الاولي بمصر وتبلغ مجموع الجوائز للبطولة ٢٥ الف جنيه للفائزين بها.

اعتماد البطولة دوليا

علي جانب آخر تم اعتماد البطولة دولياً وخضوعها لكافة قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) وأقيمت المنافسات بالنظام السويسري من 9 جولات، وسيتم اقامة البطولة سنوياً بمصر لتصبح موعداً ثابتاً على أجندة الشطرنج الدولي وهو ما سيضفي للبطولة اهمية كبيرة خلال الفترات والبطولات المقبلة.