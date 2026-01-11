وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسئولي برنامج «كابيتانو مصر»، لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق اختبارات الموسم الرابع، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، ومشاركة مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر تقنية «زووم».

تناول الاجتماع استعراض آليات تنفيذ الاختبارات في مختلف المحافظات، والتأكيد على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في اختيار المواهب، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النشء والشباب الموهوبين، وفقًا لرؤية الدولة في اكتشاف وصناعة الأبطال.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على استمرار التعاون مع الشركاء في إنجاح برنامج «كابيتانو مصر» باعتباره أحد المشروعات القومية الهادفة لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها علميًا وبدنيًا.

