تصعيد إسرائيلي واسع في وسط وجنوب غزة.. قصف مكثف ونسف منازل واستهداف مناطق النازحين

أفاد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق المدينة كثّفت من وتيرة القصف المدفعي، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من الرشاشات الثقيلة، وسط تحليق متواصل للطائرات الحربية والمروحيات التي استهدفت المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج شمال شرق المحافظة الوسطى.

عمليات نسف متكررة للمنازل والأحياء

وأوضح جبر أن المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تشهد، منذ فجر اليوم، عمليات نسف متكررة للمنازل والأحياء السكنية، إلى جانب إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة المواصي غرب المدينة، التي تضم أعدادًا كبيرة من خيام النازحين الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد سيدة مسنّة وإصابة عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة.

المناطق الوسطى والجنوبية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن المشهد في المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، بما في ذلك أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرق مدينة غزة، لا يختلف كثيرًا عمّا يحدث في دير البلح وخان يونس، حيث تتواصل عمليات التدمير والنسف بشكل متكرر، في مناطق تمثل نحو 58% من إجمالي مساحة القطاع.