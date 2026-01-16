مناهضة الاحتلال: اجتماعات القاهرة بارقة أمل لوقف الحرب وبدء إعمار غزة

أكد الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، أن انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية الفلسطينية في القاهرة للمرة الأولى؛ يمثل محطة فارقة طال انتظارها من قبل الفلسطينيين، بعد جهود مكثفة شاركت فيها أطراف عدة، في مقدمتها مصر، إلى جانب متابعة وتدخل من الولايات المتحدة، رغم استمرار عراقيل إسرائيلية متوقعة.

أمل الشارع الفلسطيني في اجتماعات القاهرة

وأوضح عودة، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الاجتماعات تعكس حالة أمل حقيقية لدى الشارع الفلسطيني؛ لما تحمله من إمكانية لوقف الحرب بشكل نهائي، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والانطلاق في مسار إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال تنسيق فعّال مع القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الوطنية الفلسطينية.

إدارة المرحلة الانتقالية

وأضاف أن اللجنة يُعوَّل عليها في إدارة المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعادة قطاع غزة إلى الإطار الشرعي الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل النهائية من العملية السياسية.

الموقف الأمريكي وقرار مجلس الأمن

وأشار أمين عام الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال، إلى أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة؛ في ظل تصريحات إسرائيلية تتعلق بمعبر رفح ونزع سلاح حركة حماس، إلا أن التحركات الجارية في القاهرة بالتوازي مع اجتماعات اللجنة تهدف إلى تجاوز هذه العقبات وفتح الطريق أمام مرحلة ثانية جادة، يكون عنوانها الأساسي إعادة الإعمار.

وأكد أن الدعم الدولي- بما في ذلك الموقف الأمريكي وقرار مجلس الأمن الأخير- قد يسرّع الوصول إلى حلول، تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.