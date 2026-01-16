حسن عصفور يكشف ما دار أثناء اجتماع أعضاء من فتح مع مندوبين يهوديين

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق، حسن عصفور، إن محسن إبراهيم "أبو علاء" طلب حضوره في أوسلو لملاقاة وفد يهودي أثناء فترة المفاوضات عام 1993 فرفض أبو عمار في البداية بداعي أن انتماءه للحزب الشيوعي.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "ياسر عرفات أبو عمار قال لأبو علاء، إن حسن عضو بالحزب الشيوعي ومش هيخبي على الحزب، فرد أبو مازن الذي كان حاضرا حينها قائلا له: لأ، الموضوع بالنسبة لي مسألة سرية تماما، وحسن لا يمكن يحكي شيء إحنا مش متفقين عليه على الإطلاق، وبيننا وبينه أشياء أنت لا تعلمها، لكن مشكلة حسن في اللغة الإنجليزية، فهو صعب يفاوضك بالإنجليزي بشكل كامل".

وتابع أن "أبو علاء" قال: "لا تعنيني اللغة ويهمني عقله السياسي وسأوفر له مترجما، و"بالفعل كان المترجم حينها ماهر الكرد، ووافق ياسر عرفات على السفر.

وأكد: "بدأنا المفاوضات مع الثنائي، يائير هيرشفيلد ورون بونداك، وبدأ الحديث يأخذ أبعادا أكثر شمولية في كل القصص، كما لو كنا نجري جولة شاملة في مفهوم الصراع، وجذره وطبيعته والدولة والاحتلال، وكل شيء ممكن تتناوله، إلى أن وصلنا لمرحلة أنه ليس هناك إمكانية لإعادة الكلام".