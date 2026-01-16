قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماتشادو تتفق مع ترامب على إجراء انتخابات فنزويلية جديدة.. قريبا
ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن عصفور يكشف ما دار أثناء اجتماع أعضاء من فتح مع مندوبين يهوديين

حسن عصفور
حسن عصفور

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق، حسن عصفور،  إن محسن إبراهيم "أبو علاء" طلب حضوره في أوسلو لملاقاة وفد يهودي أثناء فترة المفاوضات عام 1993 فرفض أبو عمار في البداية بداعي أن انتماءه للحزب الشيوعي.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "ياسر عرفات أبو عمار قال لأبو علاء، إن حسن عضو بالحزب الشيوعي ومش هيخبي على الحزب، فرد أبو مازن الذي كان حاضرا حينها قائلا له: لأ، الموضوع بالنسبة لي مسألة سرية تماما، وحسن لا يمكن يحكي شيء إحنا مش متفقين عليه على الإطلاق، وبيننا وبينه أشياء أنت لا تعلمها، لكن مشكلة حسن في اللغة الإنجليزية، فهو صعب يفاوضك بالإنجليزي بشكل كامل".

وتابع أن "أبو علاء" قال: "لا تعنيني اللغة ويهمني عقله السياسي وسأوفر له مترجما، و"بالفعل كان المترجم حينها ماهر الكرد، ووافق ياسر عرفات على السفر.

وأكد: "بدأنا المفاوضات مع الثنائي، يائير هيرشفيلد ورون بونداك، وبدأ الحديث يأخذ أبعادا أكثر شمولية في كل القصص، كما لو كنا نجري جولة شاملة في مفهوم الصراع، وجذره وطبيعته والدولة والاحتلال، وكل شيء ممكن تتناوله، إلى أن وصلنا لمرحلة أنه ليس هناك إمكانية لإعادة الكلام".

حسن عصفور اجتماع أعضاء من فتح مندوبين يهوديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

البلح والزبيب

شعبة العطارة: أسعار البلح والزبيب في متناول الجميع قبل رمضان

ارشيفية

حسن عصفور: رابين دفع حياته ثمنا لفقرة مضمونها أن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض فلسطينية

حسام موافي

حسام موافي: علاج سرطان الثدي أولًا.. والحموضة وارتجاع المريء أعراض يمكن السيطرة عليها

بالصور

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد