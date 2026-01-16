مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور

شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الجمعة، احتفال الأزهر الشريف بذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بالجامع الأزهر، بحضور نخبة من العلماء والقيادات الدينية والشخصيات العامة، وجموع غفيرة من المصلين، في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، عكست عِظَم هذه المناسبة المباركة وما تحمله من معانٍ روحية عميقة، تُجدِّد في النفوس معاني الإيمان، وتُرسِّخ قيم اليقين والطمأنينة.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج، هي مناسبة عظيمة تُرسِّخ في الوعي الإيماني حقيقةً جليّة، مفادها أن تدبير الله لعباده قائم على الحكمة والرحمة، وأن الفرج يأتي في وقته الذي يقدّره سبحانه، لا في التوقيت الذي يتصوّره الإنسان.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الإسراء والمعراج وهي مناسبة تُجدِّد في النفوس الثقة في وعد الله، واليقين في حسن تدبيره، والدعوة إلى الثبات والعمل والأخذ بالأسباب، مع دوام التوكل والاطمئنان إلى ما يختاره الله لعباده.

حضر الحفل د. أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من القيادات الدينية وعلماء الأزهر الشريف، وجموع غفيرة من المصلين.