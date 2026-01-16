بعد افتتاحه رسميًا.. مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

أدّى أ.د. نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة في مسجد العزيز الحكيم، بحي المقطم بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والقيادات السياسية والدينية، وذلك بعد افتتاحه رسميًّا فجر اليوم الجمعة، بحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه».

وقد ألقى خطبة الجمعة، أ.د. السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعنوان "الإسراء والمعراج .. دروس وعبر" تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، مبرزًا ما تحمله هذه المعجزة الكبرى من رسائل إيمانية وإنسانية عميقة، وفي مقدمتها ترسيخ قيمة جبر الخاطر، والتخفيف عن المكروبين، وبعث الطمأنينة في النفوس، والتأكيد على أن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن الرحمة والتكافل من أعظم مقاصد هذا الدين، بما يسهم في بناء إنسان متوازن، قادر على مواجهة التحديات بالأمل واليقين.

وأكد مفتي الجمهورية، أن عمارة المساجد وتطويرها يًعد من أعظم وجوه عمارة الأرض، مشيرًا إلى أن دور المسجد لا يقتصر على أداء الشعائر فحسب، بل يمتد ليكون منارة للعلم، ومركزًا لترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء، ونشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بعمارة بيوت الله، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس إيمان الدولة بدور الدين في بناء المجتمع، وحماية العقول من التطرف، وترسيخ الاستقرار والسلم المجتمعي.

حضر الصلاة أ.د. أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، أ.د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أ.د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد محمد جبران، وزير العمل، الدكتور، إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أ.د. سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أ.د.علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أ.د.عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أ. أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السيد/ محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وجموع المصلين.