حسن عصفور: فرضنا منطقنا على الإسرائيليين لأول مرة في أحد لقاءاتنا بأوسلو عام 1993

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق حسن عصفور، إنه بعد أن انتهت اجتماعات أوسلو عام 1993 مع فردين يهوديين هما ون بونداك ويائير هيرشفيلد، وكانا عضوين بلجنة مركزية بحزب العمل ومحسوبين على تيار "بيلين - بيريز"، قررنا أن تنتهي هذه الاجتماعات لأن الكلام لم يعد منه طائل.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "هم اثنين مش رسميين، وإحنا عندنا مناصب في المنظمة يعني إحنا مش ناس عاديين، فبالتالي يجب أن تنتقل المسألة إلى بعد آخر".

وتابع: "وكان أول مرة نفرض منطقنا على الجانب الإسرائيلي ولي العكس، يعني هم بالأول تحكموا في مسار الشهرين إنه ظل المستوى بالطريقة اللي هم متحكمين فيها، وهذا بالآخر لن يستمر معنا".